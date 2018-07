Köln (SID) - Bosnien-Herzegowina will sich den Traum von der erstmaligen Teilnahme an einer EM-Endrunde erfüllen. In das Play-off-Rückspiel in Dublin ab 20.45 Uhr gehen die Bosnier nach dem 1:1 im Hinspiel allerdings mit einer Hypothek.

Beim ATP-Finale in London greift der britische Lokalmatador Andy Murray ins Geschehen ein. Der 28 Jahre alte Olympiasieger trifft in seinem ersten Match auf den Spanier David Ferrer. French-Open-Sieger Stan Wawrinka aus der Schweiz spielt gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal aus Spanien.