Beirut (AFP) Schon vor den französischen Luftangriffen auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien haben die Extremisten offenbar Stellungen in der Stadt Raka bereits teilweise geräumt. Der IS habe einige Hauptquartiere in seiner Hochburg Raka evakuiert und die Angehörigen ausländischer Kämpfer aus der Stadt gebracht, sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Montag. Dies sei infolge der Luftangriffe Russlands und der US-geführten Koalition geschehen. Berichte über Opfer der französischen Luftangriffe lagen demnach zunächst nicht vor.

