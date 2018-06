Paris (dpa) - Im Kampf gegen den Terror haben französische Behörden in mehreren Städten Häuser durchsucht. In der Nacht sollen in Toulouse mindestens drei Personen in Gewahrsam genommen worden sein, berichtete AFP unter Berufung auf Kreise der Staatsanwaltschaft. Auch sei eine Waffe beschlagnahmt worden. Diese und andere Präventivmaßnahmen sollen aber nicht im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris und dem Vorort Saint-Denis stehen. Sie gehörten zu Aktionen im Rahmen des in Frankreich verhängten Ausnahmezustands.

