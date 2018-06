Versailles (dpa) - Frankreichs Präsident François Hollande will den UN-Sicherheitsrat im Kampf gegen des Islamischen Staat anrufen. Die Notwendigkeit der Zerstörung des IS sei eine Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, sagte Hollande in Versailles. Er werde sich in den nächsten Tagen mit US-Präsident Barack Obama und Kremlchef Wladimir Putin treffen, um eine einheitliche Strategie in Syrien und gegen den IS zu erreichen. Frankreich werde die massiven Luftangriffe auf den IS fortsetzen, sagte Hollande.

