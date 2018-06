Hannover (dpa) - Das zweite identifizierte deutsche Todesopfer der Terroranschläge in Paris kommt aus Niedersachsen. Das teilte die in der Nähe von Hannover lebende Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Angehörigen hätten am Sonntagabend vom Tod des 51-Jährigen erfahren. Bislang war nur bekannt, dass ein 28-jähriger Architekt aus Oberbayern getötet wurde. Ob auch unter den Verletzten in Paris Deutsche sind, ist noch unklar.

