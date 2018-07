Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande will das Parlament noch in dieser Woche um eine Verlängerung des nach den Anschlägen von Paris verhängten Ausnahmezustandes bitten. Das Parlament solle sich bereits am Mittwoch mit dem Vorschlag befassen, den Ausnahmezustand auf drei Monate zu verlängern, sagte Hollande am Montag vor den im Schloss von Versailles versammelten Abgeordneten und Senatoren. Er hoffe auf ein positives Votum bis Ende der Woche. Außerdem will Hollande im Kampf gegen den Terrorismus eine Verfassungsänderung.

