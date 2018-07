Paris (AFP) Der französische Premierminister Manuell Valls hat davor gewarnt, dass die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach den Angriffen in Paris auch Attacken in anderen europäischen Ländern vorbereite. "Wir wissen, dass Operationen vorbereitet werden, nicht nur in Frankreich, sondern gegen andere europäische Länder", sagte Valls am Montagmorgen dem Radiosender RTL. "Wir werden noch lange mit dieser Bedrohung leben."

