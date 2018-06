Paris (AFP) Bei der Anschlagsserie in Paris haben zwei Polizisten noch vor dem Eintreffen von Spezialeinheiten die Konzerthalle Bataclan gestürmt und einen der Selbstmordattentäter erschossen. Ein Kommissar der sogenannten Brigade zur Kriminalitätsbekämpfung (BAC) und sein Kollege drangen nach ihrer Ankunft am Bataclan als erste Beamte in das Gebäude ein, wie Céline Berthon von der Polizeigewerkschaft SCPN am Montag dem Sender France Inter sagte. "Sie haben ihre Waffen eingesetzt und einen Angreifer getroffen und ihn getötet."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.