Kiew (AFP) Der einstige Box-Weltmeister Vitali Klitschko ist als Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew wiedergewählt worden. Der 44-jährige Unterstützer des prowestlichen ukrainischen Staatschefs Petro Poroschenko errang laut den am Montag veröffentlichten amtlichen Ergebnissen bei der Stichwahl am Vortag 66,5 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Borislaw Beresa, der früher der ultranationalistischen paramilitärischen Bewegung Prawi Sektor angehörte, kam demnach auf 33,51 Prozent der Stimmen. Klitschkos deutlicher Wahlsieg hatte sich bereits am Sonntagabend abgezeichnet.

