Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Charlie Sheen will Medienberichten zufolge am Dienstag seine HIV-Infektion öffentlich machen. Der Fernsehsender NBC erklärte, Sheen werde in einem Live-Interview in der "Today Show" am Dienstagmorgen (Ortszeit) eine "enthüllende" persönliche Erklärung abgeben. NBC nannte keine Einzelheiten, mehrere Promi-Seiten im Internet berichteten aber über die Erkrankung des für sein wildes Partyleben bekannten Schauspielers.

