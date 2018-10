Washington (AFP) Die USA überstellen fünf Insassen des umstrittenen Gefangenenlagers Guantanamo in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Damit seien nun noch 107 Männer in Guantanamo inhaftiert.

