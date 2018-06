Offenbach (dpa) - Deutschland steht eine turbulente Wetterwoche bevor. "Über dem Atlantik braut sich etwas zusammen", sagte Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Tief "Heini" werde am Dienstag über den Britischen Inseln erwartet und am Mittwoch in Deutschland bis in tiefe Lagen Sturm- und auf den Bergen Orkanböen bringen. Dazu gibt es Schauer, im Norden auch Gewitter. Im Lauf des Mittwochs soll sich das Wettergeschehen etwas beruhigen, aber es bleibt ungemütlich mit viel Wind und Regen.

