Sarajevo (AFP) Wegen des Vorwurfs der Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg sind in Bosnien drei bosnisch-muslimische Verdächtige festgenommen worden. Wie die bosnische Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wird zwei früheren Polizisten vorgeworfen, während des Krieges in Gorazde rund einhundert Zivilisten inhaftiert haben. Die Opfer, darunter Frauen und Kinder, sollen über Monate unter unmenschlichen Bedingungen gefangen gehalten worden sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.