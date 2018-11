Brüssel (AFP) Die Autoverkäufe in Europa haben im Oktober erneut zugelegt, allerdings nicht mehr so stark wie in den Vormonaten. In der Europäischen Union wurden im vergangenen Monat 1,1 Millionen Autos neu zugelassen, das war ein Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten zehn Monaten des Jahres wuchsen die Verkäufe demnach um 8,2 Prozent auf über 11,5 Millionen Fahrzeuge.

