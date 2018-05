Kassel (AFP) Die Krankenkassen müssen den Klinikaufenthalt eines Alkoholkranken nicht länger bezahlen, wenn die medizinische Behandlung abgeschlossen ist. Das gilt auch, wenn kein Platz in einer Nachsorgeeinrichtung frei ist, wie am Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. (Az: S 35 KR 220/12)

