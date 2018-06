Köln (AFP) Nach den islamistischen Anschlägen in Paris sieht der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) keine Notwendigkeit, die Sicherheitsgesetze in Deutschland zu verschärfen. "Die Gesetze, die wir haben sind gut, sie reichen aus", sagte Jäger am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Der deutsche Rechtsstaat sei "wehrhaft" und bis jetzt sei es erfolgreich gelungen, Anschläge wie in Frankreich hierzulande zu verhindern. "Wir begegnen diesen Leuten nicht wehrlos", hob der SPD-Politiker mit Blick auf gewaltbereite Islamisten hervor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.