Berlin (AFP) Fehlende Konsequenz beim Eintreiben von Steuerschuld vor allem im Unternehmensbereich hat der Bundesrechnungshof kritisiert. In ihren "Bemerkungen 2015" verwies die Behörde am Dienstag in Berlin beispielsweise auf ein Regelungsdefizit bei der Körperschaftsteuer, wodurch dem Fiskus pro Jahr rund 600 Millionen Euro entgehen würden. Hintergrund sei die Steuerfreiheit für einbehaltene Gewinne aus Streubesitzanteilen, die erst durch eine spätere Veräußerung realisiert werden.

