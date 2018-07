Berlin (AFP) Viele Verbraucher erhoffen sich laut Stiftung Warentest von Garantieverlängerungen für Elektrogeräte mehr, als diese im Schadensfall tatsächlich leisten. Viele solcher Zusatzgarantien seien nicht nur teuer, sondern hielten im Kleingedruckten "so manch üble Überraschung parat", berichtete die Stiftung Warentest am Dienstag in der neuen "Finanztest"-Ausgabe. So verlangten einige Versicherer im Schadensfall einen Selbstbehalt. Zudem schränkten mehrere Anbieter den Diebstahlschutz so stark ein, dass Kunden nicht versichert seien, wenn ihr Smartphone aus einem abgestellten Rucksack gestohlen werde.

