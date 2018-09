Berlin (AFP) Die deutschen Verbraucher zweifeln am Nutzen intelligenter Stromzähler, die nach dem Willen der Regierung in den kommenden Jahren schrittweise eingeführt werden sollen. In einer Umfrage für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), die dem "Handelsblatt" vorab vorlag, lehnten 70 Prozent die Einführung eines sogenannten Smart Meters ab, wenn sie dafür bis zu 100 Euro selbst zahlen müssen. 38 Prozent befürchten laut Bericht Zusatzkosten durch eine Umrüstung, die Hälfte der Befragten sorgt sich um den Schutz ihrer Daten.

