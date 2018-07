Berlin (AFP) Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Volkswagen in der Manipulationsaffäre alle Kosten für geschädigte Kunden übernimmt. In einem Brief, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag, bat vzbv-Vorstand Klaus Müller Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) um eine entsprechende Weisung an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Nur durch die Weisung des Ministers, könne das KBA Volkswagen dazu verpflichten, alle Kosten für die Kunden zu übernehmen - auch Neben- und Folgekosten.

