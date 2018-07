Berlin (AFP) Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt einer Studie zufolge in den kommenden Jahrzehnten stärker als erwartet. Im Jahr 2060 werden schätzungsweise 4,52 Millionen Menschen auf Pflege angewiesen sein und damit rund 221.000 mehr als bislang prognostiziert, wie aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Barmer-Pflegereport hervorgeht. Das ist ein Plus von etwa fünf Prozent gegenüber bisherigen Schätzungen.

