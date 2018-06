Paris (AFP) Nach der Anschlagsserie von Paris läuft die Fahndung nach einem möglichen Attentäter und nach Komplizen europaweit auf Hochtouren. In Frankreich ging die Polizei am Dienstagmorgen mit 128 Razzien gegen Islamisten vor, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Der 26-jährige Salah Abdeslam, nach dem seit den Attentaten mit 129 Toten fieberhaft gesucht wird, hielt sich im September zeitweise auch in Deutschland und Österreich auf.

