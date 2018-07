Straßburg (AFP) Nach dem Tod eines Zwölfjährigen durch Schüsse in einem Schulbus im Elsass sind bei dem Vater des mutmaßlichen Schützen fast 150 Waffen gefunden worden. Wie am Dienstag aus Ermittlerkreisen verlautete, handelte es sich vor allem um Jagd- und Sportwaffen. Der Vater des 13-Jährigen, der seinen Schulkameraden am Montag erschossen haben soll, war demnach Mitglied in Sportschützenvereinen. Nun werde geprüft, ob er alle Waffen legal besitze, hieß es.

