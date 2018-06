Versailles (AFP) Nach den Anschlägen von Paris will Frankreich seinen Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer schicken anstatt in den Persischen Golf. Der Flugzeugträger "Charles de Gaulle" werde am Donnerstag in Richtung östliches Mittelmeer auslaufen, sagte Präsident François Hollande am Montag in eine Rede vor dem Parlament im Schloss von Versailles. "Das wird unsere Handlungsfähigkeit verdreifachen", sagte Hollande.

