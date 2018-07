Paris (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande hat ein "Asylrecht" für Kulturgüter angekündigt, die durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefährdet sind. "Das Asylrecht gilt für Menschen, doch das Asyl gilt auch für Werke, das Welterbe", sagte Hollande am Dienstag bei der 70. Generalkonferenz der UN-Kulturorganisation Unesco. Er sagte, Frankreich werde dieses Recht mit einem Gesetz zur Schaffensfreiheit einführen, das Kulturminister Fleur Pellerin im Parlament präsentieren werde. Demnach sollen Museen bedrohte Kulturschätze in Frankreich in Sicherheit bringen können.

