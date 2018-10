Paris (AFP) "Sie haben die Waffen. Scheiß drauf, wir haben den Champagner": Die Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo", die selbst vor zehn Monaten Ziel eines islamistischen Angriffs war, reagiert in ihrer am Mittwoch erscheinenden Ausgabe mit einem Trotz-Aufruf auf die Anschlagsserie von Paris. Die Titelseite zeigt einen tanzenden jungen Mann mit von Kugeln durchlöchertem Körper, der sich ein Glas Champagner in den Mund gießt. Dabei schießt der Champagner aus den Löchern in seinem Körper wieder heraus.

