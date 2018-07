Paris (AFP) Die Fußballeuropameisterschaft im kommenden Sommer soll trotz der Anschlagsserie in Paris wie geplant in Frankreich stattfinden. "Es kommt nicht in Frage, dieses großartige Volksfest zu stoppen", sagte Frankreichs Sportminister Patrick Kanner am Dienstag bei einem Besuch im Pariser Stade de France, vor dem sich am Freitag mehrere Attentäter in die Luft gesprengt hatten.

