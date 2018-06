Hannover (SID) - Reinhard Grindel hat den "großen Vertrauensbeweis" der Landesverbände mit Freude zur Kenntnis genommen und für den Fall seiner Wahl zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Unterbrechung seiner Politikerkarriere angekündigt. "Sollte ich zum Präsidenten gewählt werden, werde ich meine Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter aufgeben", sagte der CDU-Mann. Seinen Sitz im Sportausschuss des Deutschen Bundestages werde er bereits am Mittwoch niederlegen.

Grindel wurde von den 21 Vorsitzenden der Landesverbände am Dienstag einstimmig dazu nominiert, die Nachfolge des zurückgetretenen Wolfgang Niersbach anzutreten. "Es muss jetzt darum gehen", sagte Grindel, "mit dem Ligaverband zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit müssen die Konsequenzen aus der Affäre um das WM-OK 2006 stehen. Diese notwendige Arbeit in der Sache sollte nicht von einer Diskussion über Personen überlagert werden." Ziel sei es, "dass Amateure und Profis unter dem gemeinsamen Dach des DFB gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten."

Am kommenden Freitag wird das DFB-Präsidium in der Verbandszentrale in Frankfurt/Main zusammenkommen und sich dabei im Optimalfall auf Grindel als Präsidentschaftskandidaten einigen. Zudem soll der Termin des Bundestages, auf dem der Niersbach-Nachfolger gewählt wird, fixiert werden.