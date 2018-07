Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss vorerst auf Mittelfeldspieler Hiroshi Kiyotake verzichten. Der 26-Jährige erlitt im Training der japanischen Nationalmannschaft einen Haarriss im rechten Fuß. "Die Behandlung erfolgt konservativ, er muss nicht operiert werden", teilte Hannover am Dienstag mit.

Kiyotake bleibt vorerst in Japan und wird dort in Absprache mit den Ärzten der Niedersachsen behandelt. Die Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird er definitiv verpassen. "Wir werden seinen Ausfall auffangen müssen. Kiyo war zuletzt in bestechender Form und ein Leistungsträger für Hannover 96", sagte Trainer Michael Frontzeck.