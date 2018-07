München (SID) - Nach den Terror-Anschlägen von Paris hat Bundesjustizminister Heiko Maas die Bestätigung Frankreichs als Gastgeber der Fußball-EM 2016 (10. Juni bis 12. Juli) als wichtiges Signal begrüßt. "Als Konsequenz jetzt die Fußball-EM abzusagen oder in ein anderes Land zu verlegen, wäre nicht der richtige Weg. Denn dann hätten die Terroristen gewonnen. Wir werden auch im nächsten Sommer die Fußball-EM in Frankreich feiern, wenn die Sicherheitsbehörden keine Bedenken haben", sagte Maas im Sport1-Interview.

Zu Wochenbeginn hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) Fragen nach einer Absage des EM-Turniers in Frankreich zurückgewiesen. Es gebe keinen Grund für die Annahme von Anschlägen beim Turnier der 24 besten Mannschaften des Kontinents, teilte die UEFA mit. Bei der Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt sollen Terroristen offenbar vergeblich versucht haben, im Stade de France beim Länderspiel Frankreich gegen Deutschland eine Bombe in der Arena zu zünden. Am Dienstag bekräftigte auch Frankreichs Sportminister Patrick Kanner, dass die EM-Endrunde trotz der Terror-Gefahr wie geplant unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen in seinem Land stattfinden wird.

Aus Sicht von Maas ist auch für Deutschland die Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen bei sportlichen Großereignissen die bessere Antwort auf die Bedrohung durch Terroristen als eine Absage der Massenveranstaltungen. "Es hat sich an der abstrakten Bedrohungslage in Deutschland nichts geändert. Wenn wir jetzt in Angst und Schrecken verfallen, dann haben die Terroristen eines ihrer Ziele schon erreicht. Fußballspiele sollten weiter stattfinden, Fans sollten im Stadion weiter ihren Spaß haben. Sicherheitsmaßnahmen werden wir verstärken. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten", sagte der SPD-Politiker.