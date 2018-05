Hannover (SID) - Zwei niederländische Ministerinnen, die zum Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Oranje nach Hannover gereist waren, haben sich über die Absage wegen einer "konkreten Gefährdungslage" geschockt gezeigt.

"Wir wissen nicht, was passiert ist, aber das Spiel ist abgesagt worden und wir müssen das Stadion aus Sicherheitsgründen verlassen", sagten Edith Schippers, Gesundheits- und Sportministerin, und Verteidigungsministerin Janine Hennis-Plasschaert, die in einem abgedunkelten Fahrzeug aus dem Stadion gebracht wurden, sichtlich bewegt dem niederländischen Fernsehsender NOS-TV. Hennis-Plasschaert war aus Brüssel eingeflogen worden. Dort hatte sich an der EU-Konferenz teilgenommen.