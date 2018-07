Paris (SID) - Vor dem Hintergrund der Terroranschläge von Paris hat der französische Sportminister Patrick Kanner in aller Vehemenz einen Verzicht Frankreichs auf die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2016 (10. Juni bis 10. Juli) ausgeschlossen. "Die EURO wird unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Es steht außer Frage, dieses großartige Fest abzusagen", sagte der 58-Jährige und führte aus, dass sich der Sport "auf keinen Fall" vom Terrorismus einbremsen lassen dürfe.

Der Politiker der Sozialistischen Partei verwies darauf, dass am Freitag eine Panik auch unter extremen Bedingungen vermieden worden sei und er keine Zweifel daran habe, "unsere Stadien zu sichern". Die Evakuierung der 80.000 Zuschauer im geplanten Endspielstadion der EM 2016 sei geglückt, so Kanner, als während des Länderspiels zwischen Frankreich und Weltmeister Deutschland (2:0) in unmittelbarer Nähe des Stade de France sowie in der Pariser Innenstadt insgesamt 129 Menschen ums Leben kamen.