Hannover (dpa) - Vor dem Fußball-Länderspiel in Hannover hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand am Stadion entdeckt. Um was genau es sich handelt, wollte eine Sprecherin der Polizei nicht sagen. Der Bereich wurde kurzfristig abgesperrt. Die Polizei hat nach den Anschlägen von Paris ihre Präsenz in Hannover am Dienstag stark erhöht, in der Stadt patrouillieren zahlreiche bewaffnete Einsatzkräften mit Maschinenpistolen. Am Abend treten in Hannover die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und die Niederlande gegeneinander an. Auch Kanzlerin Angela Merkel wird erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.