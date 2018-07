Wolfsburg (SID) - Stürmer Nicklas Bendtner ist unzufrieden mit seinem regelmäßigen Reservisten-Dasein bei Fußball-Pokalsieger VfL Wolfsburg. "Es frustriert mich natürlich. Ich könnte manchmal Wände einreißen", sagte der dänische Nationalspieler dem Magazin 11Freunde: "Wenn ich kontinuierlich zum Einsatz komme, dann werde ich aufblühen. In den 15 Monaten, die ich hier bin, war das leider nicht der Fall."

Dabei sei er körperlich in guter Verfassung und gehe vor und nach jeder Trainingseinheit freiwillig in den Kraftraum, so Bendtner weiter. "Ich habe mir sogar ein Trimmdich-Fahrrad für mein Wohnzimmer gekauft. Dass ich hart arbeite, sieht man", sagte der 27-Jährige, der sich zudem über sein negatives Image in den Medien beschwerte: "Ich habe es satt, dass man mich wie einen Idioten darstellt."

Bendtner bestritt in dieser Saison 15 Pflichtspiele für den VfL, kam dabei allerdings zumeist nur in den Schlussminuten zum Einsatz. In den vergangenen beiden Ligapartien stand der Däne jedoch in der Startelf.