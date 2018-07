Berlin (AFP) Der NSA-Untersuchungsausschuss bekommt nun doch Einblick in die bislang unter Verschluss gehaltenen Selektorenlisten des Bundesnachrichtendienstes (BND): Dabei handelt es sich um bestimmte Selektoren der BND-eigenen Erfassung, wie ein Regierungssprecher am Dienstag erklärte. Die eigentlichen NSA-Selektoren, mit denen der US-Geheimdienst Bürger und Institutionen in der EU ausspioniert haben soll, bleiben demnach weiter unter Verschluss. Zugang bekommen sollen der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg (CDU) und die Obleute der Fraktionen.

