London (AFP) Der britische Prinz William hat sich am Dienstag ebenso wie Premierminister David Cameron in Kondolenzbüchern zu den Anschlägen von Paris eingetragen. William und seine Ehefrau Kate besuchten die französische Botschaft in London. Der Sohn des britischen Thronfolgers Prinz Charles schrieb: "An alle, die bei den herzlosen Angriffen in Paris gestorben oder verletzt worden sind: Unser aufrichtigstes Beileid." Die drei letzten Worte schrieb William in französischer Sprache.

