London (AFP) Die Regierungskrise in Nordirland ist beigelegt. Die großen Parteien einigten sich nach mehr als zwei Monate andauerndem Konflikt am Dienstag darauf, ihre Koalition fortzusetzen. Regierungschef Peter Robinson von der probritischen Democratic Unionist Party (DUP) war Mitte September zurückgetreten. Zur Begründung erklärte er, die Untergrundorganisation Irish Republican Army (IRA) habe sich entgegen eigener Ankündigungen nicht aufgelöst. Grund war der Mord an einem ehemaligen IRA-Kämpfer im August, der laut Robinson die Handschrift der IRA trug.

