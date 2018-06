Conakry (AFP) Im westafrikanischen Guinea hat die letzte offiziell registrierte Ebola-Patientin die Krankheit überstanden. Ein drei Wochen altes Mädchen wurde am Dienstag für geheilt erklärt, wie die Organisation Ärzte ohne Grenzen mitteilte. Die kleine Nubia habe gut auf die Behandlung reagiert und sei negativ auf das Virus getestet worden. Die Mutter des Mädchens war im Oktober an Ebola gestorben, das Baby wurde dann in einem Zentrum der Organisation in der Hauptstadt Conakry behandelt.

