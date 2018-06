Tokio (AFP) Ein prominenter japanischer Sumo-Trainer hat laut Medienberichten vor Gericht die grausame Misshandlung seines Assistenten gestanden. Kazuyuki Yamamura habe am Montag vor einem Bezirksgericht in Tokio zugegeben, seinen 31-jährigen Assistenten wiederholt mit einem Schlagstock traktiert zu haben, berichteten die Sportzeitung "Nikkan Sports" und andere Medien am Dienstag. Den Berichten zufolge wurde Yamamura auch vorgeworfen, seinem Mitarbeiter ein Handtuch in den Mund gestopft zu haben. Mit einem Schlagstock oder Hammer habe er den 31-Jährigen auf Finger, Ellbogen, Knie und Fußgelenke geschlagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.