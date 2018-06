Aden (AFP) Der von schiitischen Rebellen ins Exil vertriebene jemenitische Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi ist erneut in die provisorische Hauptstadt Aden im Süden des Landes zurückgekehrt. Wie ein Vertreter der Präsidentschaft mitteilte, landete Hadi am Dienstag aus Saudi-Arabien kommend auf dem Flughafen von Aden und begab sich sofort zum Präsidentenpalast. Hadi wolle die am Montag gestartete Offensive der Regierungstruppen zur Rückeroberung der südwestlichen Provinz Taes beaufsichtigen, hieß es. Hadi hatte sich bereits im September ein paar Tage in Aden aufgehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.