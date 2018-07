München (dpa) - Alex Diehl, Sänger aus Oberbayern, hat mit einem berührenden Song als Reaktion auf die Anschläge von Paris einen Erfolg im Internet gelandet.

Bisher ist das Video mit dem Titel "Ein kleines Lied", das er am Samstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, mehr als vier Millionen Mal angeklickt worden. "Habt ihr nichts daraus gelernt?", fragt Diehl (27) in dem Video, das ihn mit Gitarre in einem Dachzimmer zeigt. "Was muss passieren, damit ihr seht, dass das hier auf der Kippe steht und dass es nur gemeinsam geht?", lautet eine weitere Liedzeile. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet.

Geschrieben hat Diehl den Song nach eigenen Angaben, nachdem er das Länderspiel Frankreich-Deutschland am Freitagabend im Fernsehen gesehen hatte: "Mir blieb der Atem weg, als ich den Knall hörte... Ich glaube, dass so ziemlich jeder unter der Haut spürte, dass das kein Böller oder ein kleiner Scherz war", schrieb er auf dem sozialen Netzwerk. Er wolle mit dem Song darauf aufmerksam machen, "dass es viele gibt, die sich eben nicht einschüchtern lassen, die dagegenhalten, mit Anstand, friedlich..." Angst, Hass und Hetze seien das Fundament der Probleme, vor denen die Welt aktuell stehe.

Diehls Facebook-Post mit Video

Diehls Internetseite