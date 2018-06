Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hält Flüchtlinge in Deutschland unabhängig von deren Herkunft prinzipiell für fähig zur Integration. "Die Frage nach der Integrationsmöglichkeit für die Flüchtlinge verschiedener Herkunft würde ich sehr klar mit einem Ja beantworten", sagte Merkel nach dem Integrationsgipfel in Berlin. Integration bedeute, dass sich die Migranten an die Gesetze und Regeln halten, aber auch dass ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werde. Integration bedeute nicht, dass jemand auf seine kulturelle Prägung verzichten solle, sagte Merkel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.