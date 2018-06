Landesverbände einig: Grindel soll DFB-Präsident werden

Hannover (dpa) - DFB-Schatzmeister Reinhard Grindel soll neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes werden. Die Spitzen der Landesverbände einigten sich am Dienstag in Hannover einstimmig auf den niedersächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten als ihren Nachfolgekandidaten für den zurückgetretenen Wolfgang Niersbach. Die Kür Grindels soll nach Worten des aktuellen DFB-Interimspräsidenten Rainer Koch "bald möglichst" erfolgen. Grindel hat damit beste Chancen auf einem außerordentlichen DFB-Bundestag auch gewählt zu werden. Die Landesverbände verfügen im DFB über eine Stimmmehrheit. Niersbach war wegen des Skandals um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zurückgetreten.

Nach Anhebung der Terrorwarnstufe: Spiel Belgien - Spanien abgesagt

Brüssel (dpa) - Nach den Terroranschlägen von Paris hat der belgische Fußball-Verband das Testspiel seiner Nationalmannschaft gegen Europameister Spanien abgesagt. Die Partie sollte am Dienstagabend im Stadion Roi Baudouin in Brüssel stattfinden. Mit seiner Absage reagierte der Verband auf die Anhebung der Terrorwarnstufe in Belgien. Zu dem Spiel waren 50 000 Zuschauer erwartet worden.

Vor Frankreich-Spiel in London: Wenige Fans gaben Tickets zurück

London (dpa) - Lediglich rund 100 Fans haben einem britischen Medienbericht zufolge ihre Tickets für das Testländerspiel der französischen Fußball-Nationalmannschaft gegen England in London zurückgeben wollen. Auch das trug offensichtlich dazu bei, die Begegnung im Wembleystadion wie geplant am Dienstag auszutragen.

Frankreichs Sportminister bekräftigt: Keine EM-Absage nach Anschlägen

Saint-Denis (dpa) - Frankreichs Sportminister Patrick Kanner hat eine Absage der Fußall-EM im kommenden Jahr vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge ausgeschlossen. "In keinem Fall darf der Sport vom Terrorismus gestoppt werden", sagte der Politiker am Dienstag bei einem Besuch im Stade de France. Vor dem Auftakt- und Finalstadion der EM 2016 in Frankreich hatten sich am Freitag zwei Selbstmordattentäter während des Spiels der französischen Nationalelf gegen Weltmeister Deutschland in die Luft gesprengt.

U21-Coach Altenburg wird bis Olympia Hockey-Bundestrainer

Hamburg (dpa) - Eine Woche nach dem Abschied von Bundestrainer Markus Weise hat sich der Deutsche Hockey-Bund auf U21-Coach Valentin Altenburg als Nachfolger bis zu den Olympischen Spielen 2016 geeinigt. Der 34-Jährige soll die Herren-Nationalmannschaft in die letzten neun Monate der Vorbereitungen führen und wird am Sonntag mit zum World-League-Finalturnier (27. November bis 6. Dezember) ins indische Raipur fliegen, hieß es am Dienstag.

Nowitzki bewahrt Mavericks vor Pleite: 92:86 in Philadelphia

Philadelphia (dpa) - Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks vor einer Pleite in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bewahrt. Beim 92:86 bei den weiter sieglosen Philadelphia 76ers sorgte der Würzburger am Montagabend (Ortszeit) mit sieben Punkten hintereinander in der Schlussphase der Partie für den Auswärtssieg. Mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf zum 90:84 gelang Nowitzki rund eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene der wichtigste Treffer.

Hannovers Regisseur Kiyotake fehlt mehrere Wochen

Hannover (dpa) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 muss mehrere Wochen auf seinen Regisseur Hiroshi Kiyotake verzichten. Der japanische Profi zog sich im Training der Nationalmannschaft einen Haarriss im rechten Fuß zu. Der Leistungsträger muss nach Angaben des Clubs nicht operiert werden und wird zunächst in Japan behandelt. "Die Verletzung ist natürlich sehr bitter - für Kiyo selbst und auch für uns als Mannschaft", sagte 96-Trainer Michael Frontzeck.

Mehrere Wochen Zwangspause für Italiener Balotelli

Mailand (dpa) - Fußball-Profi Mario Balotelli vom AC Mailand muss sich Medienberichten zufolge einer Schambein-Operation unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. Der Eingriff soll am Mittwoch in München erfolgen, wie italienische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Eine offizielle Bestätigung des Clubs gab es dafür zunächst nicht. Der 25-Jährige pausiert seit Ende September mit einer Schambeinentzündung, die bisherige Therapie brachte keine Besserung.

Werder führt lebenslange Mitgliedschaft für einmalig 1899 Euro ein

Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen bietet künftig eine lebenslange Mitgliedschaft im Stammverein an. Die einmaligen Kosten dafür betragen 1899 Euro - in Anlehnung an das Gründungsdatum Werders. Das teilte der Club mit. Aktuell liegt der Beitrag für eine Vollmitgliedschaft bei 168 Euro pro Jahr. Die Summe der Einmalzahlung entspricht somit einer gut elfjährigen Mitgliedschaft. Die Zahl der Mitglieder stieg im vergangenen Jahr von 33 600 auf aktuell 36 000. Werder hatte allerdings auch schon einmal rund 40 000 Mitglieder.

DFB-Frauen gegen England wieder mit Marozsan

Frankfurt/Main (dpa) - Nach fast viermonatiger Verletzungspause kehrt Dzsenifer Marozsan in die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainerin Silvia Neid berief die 23-Jährige vom Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt am Dienstag in das 22-köpfige Aufgebot für das Länderspiel gegen England am 26. November (18.00 Uhr) in Duisburg. Erstmals im Kader steht die 19 Jahre alte Abwehrspielerin Felicitas Rauch vom 1. FFC Turbine Potsdam.