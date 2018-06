Quetta (AFP) Bei einem Zugunglück in Pakistan sind mindestens 16 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben entgleiste der Zug am Dienstag rund 75 Kilometer von Quetta im Südosten des Landes entfernt, als die Bremsen an einem Berghang versagten. In dem Zug waren rund 300 Fahrgäste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.