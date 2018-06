Daressalam (AFP) Nach einem Grubenunglück im ostafrikanischen Tansania ist eine sensationelle Rettung geglückt: Nach 41 Tagen unter Tage wurden fünf eingeschlossene Bergleute aus der Mine geholt. Nach dem Einsturz eines Schachts hätten die Männer knapp sechs Wochen in rund hundert Meter Tiefe zugebracht, teilte das Energie- und Bergbauministerium am Dienstag in Daressalam mit. Die fünf Bergleute seien sehr geschwächt, sagte Ministeriumssprecherin Badra Masoud. Sie würden nun im Krankenhaus behandelt.

