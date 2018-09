London (SID) - Rekordchampion Roger Federer hat die Siegesserie seines Dauerrivalen Novak Djokovic beendet. Der sechsmalige Turniersieger aus der Schweiz gewann im zweiten Gruppenspiel des ATP-Saisonfinals in London gegen den Weltranglistenersten aus Serbien 7:5, 6:2 und steht vorzeitig in der K.o.-Runde. Djokovic kassierte seine erste Niederlage nach 23 Siegen in Folge. Unter dem Hallendach hatte er seit vier Jahren nicht mehr verloren.

"Das ist ein großer Sieg, der mir viel Selbstvertrauen für den Rest des Turniers, aber auch für die nächste Saison gibt", sagte Federer: "Novak bleibt aber der Favorit auf den Turniersieg."

Vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstag gegen Tomas Berdych (Tschechien) hat Djokovic, der das Turnier zuletzt dreimal in Folge gewonnen hat, allerdings die Qualifikation für das Halbfinale noch selbst in der Hand. "Ich war weit von meiner Bestform entfernt", sagte Djokovic, der im ersten Match gegen Kei Nishikori noch brilliert hatte: "In meinem ersten Spiel hätte ich nicht besser sein können, in meinem zweiten nicht schlechter."

Federer spielt in seinem dritten Match gegen Kei Nishikori. Der Japaner wahrte seine Halbfinalchance durch den Erfolg über Berdych (7:5, 3:6, 6:3), muss bei einem eigenen Sieg aber auf einen Ausrutscher Djokovics hoffen.

Federer und Djokovic trafen bereits zum 43. Mal aufeinander - häufiger hat in der Geschichte des Profitennis nur das Duell Djokovic gegen den Spanier Rafael Nadal (45) stattgefunden. Federer führt in der "ewigen" Bilanz gegen Becker-Schützling Djokovic 22:21. In diesem Jahr gewann Federer bereits zum dritten Mal, allerdings verlor er die wichtigen Duelle in den Endspielen der Grand Slams in Wimbledon und New York.