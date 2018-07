Paris (dpa) - Nach den Terroranschlägen von Paris könnte noch ein zweiter Attentäter auf der Flucht sein. Dies sei eine "starke Hypothese", erfuhr die dpa aus Ermittlerkreisen. Demnach hätte die Gruppe, die mehrere Bars und Restaurants ins Visier nahm, aus drei Attentätern bestanden. Gemeint sind die Brüder Brahim und Salah Abdeslam sowie eine weitere Person. Salah wird international gesucht, Brahim sprengte sich in die Luft. Falls sich die These eines weiteren Beteiligten bestätigen sollte, waren an den Anschlägen insgesamt neun Attentäter beteiligt.

