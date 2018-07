Paris (dpa) - Französische Ermittler haben das Foto eines noch nicht identifizierten Selbstmordattentäters vom Stade de France veröffentlicht. Sie suchen nach Zeugen, um den bei dem Anschlag gestorbenen Mann zu identifizieren, teilt die Polizei auf Twitter mit. Es handele sich um den Attentäter, in dessen Nähe ein syrischer Pass gefunden wurde. Der Mann ist einer der drei Selbstmordattentäter, die sich am Freitagabend in der Umgebung des Stadions in die Luft gesprengt hatten.

