Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den bisherigen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Erdogan erteilte Davutoglu den Auftrag am Dienstag im Präsidentenpalast in Ankara, wie Erdogans Büro auf seiner Website mitteilte. Es wird erwartet, dass Davutoglu Erdogan am Mittwoch oder Donnerstag eine Liste mit den künftigen Ministern vorlegt. Zuvor war das türkische Parlament in Ankara nach der Wahl vom 1. November vereidigt worden. Bei dem Urnengang hatte Erdogans konservative AKP 316 Mandate im 550 Sitze zählenden Parlament erreicht.

