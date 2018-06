Aachen (AFP) Nach den Anschlägen in Paris hat die Polizei am Dienstag in Alsdorf bei Aachen drei Menschen festgenommen. Wie Behörden der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, stand die Identität der Festgenommenen zunächst nicht fest. Sie könnten mit den Anschlägen in der französischen Hauptstadt in Verbindung stehen, sagte ein Sprecher der Aachener Polizei im Fernsehsender n-tv.

